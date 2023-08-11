Kastamonu'daki yaz Kur'an kurslarından mezun olan öğrencilere hediye paketleri verildi

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarını tamamlayan 480 çocuğa zeka küpü, diş macunu, diş fırçası ve atıştırmalıkların bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı.

Kastamonu'daki yaz Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan öğrencilere hediye paketleri verildi.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından zeka küpü, diş macunu, diş fırçası ve çeşitli atıştırmalıkların bulunduğu "İyi ki varsınız çocuklar" paketinden Kentteki çeşitli camilerdeki 6 haftalık yaz Kur'an kurslarını bitiren 480 çocuk yararlandı.

Deniz Feneri Derneği Temsilcisi Halit Bitkin, AA muhabirine, dernek olarak 26 yıldır iyilik yolculuğunu sürdürdüklerini söyledi.

Kur'an kurslarının sona ermesi nedeniyle çocuklara hem başarı dilemek hem de yüzlerini güldürmek adına etkinlik yaptıklarını belirten Bitkin, "Kur'an kursundaki öğrencilere 6 haftalık eğitim süreçlerinin sonunda hediye paketlerimizi verdik. Bu paket 'İyi ki varsınız çocuklar' hediye seti. İçinde birtakım yiyecekler, diş macunu, diş fırçası, zeka küpü gibi çocukların son derece sevdiği şeyler var. Çocuklar son derece memnun ve mutlu oldular." dedi.

Çocukların sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bitkin, "İnşallah sonraki yıllarda da aynı çalışmayı yapabilmemiz ümidiyle bağışçılarımıza, çocuklarımızın yüzünü güldürenlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.???????