Kastamonu'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Canan Aldaç hayatını kaybetti. Aldaç'ın cenazesi Hanönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Vakıfgeymene Mahallesi'nde Canan Aldaç'ın (51) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aldaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aldaç'ın cenazesi Hanönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Yaşam