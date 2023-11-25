Kastamonu'da tır çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı adam memleketinde defnedildi

Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tır çarpması sonucu hayatını kaybeden 79 yaşındaki Mehmet Demiral, memleketi Sinop'un Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da Ankara Çevre Yolu Budamış mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışırken S.K'nin kullandığı 42 CEK 08 plakalı tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 79 yaşındaki Mehmet Demiral'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Türkeli ilçesine bağlı Işıklı köyü Sahilkent Camisi'ne getirildi.

Burada, Mehmet Demiral'ın oğlu Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Sahilkent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Demiral, Türkeli'nin Kuz köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. - SİNOP