Kastamonu'da Ormanlık Alanda Kızıl Geyik Görüntülendi
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık bir alanda kızıl geyik vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sonbaharda çiftleşme dönemine giren kızıl geyikler, ormanda dolaşan vatandaşların dikkatini çekti. Ağaçların arasında görüntülenen kızıl geyik, doğa severlerin ilgisini topladı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alandaki bir kızıl geyik vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İhsangazi ilçesinde ormanlık alanda dolaşan vatandaşlar, sonbaharda çiftleşme dönemine giren kızıl geyikleri görüntüledi. Görüntülerde ağaçların arasındaki bir kızıl geyik yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam