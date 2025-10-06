Haberler

Kastamonu'da Ormanlık Alanda Kızıl Geyik Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık bir alanda kızıl geyik vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sonbaharda çiftleşme dönemine giren kızıl geyikler, ormanda dolaşan vatandaşların dikkatini çekti. Ağaçların arasında görüntülenen kızıl geyik, doğa severlerin ilgisini topladı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alandaki bir kızıl geyik vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İhsangazi ilçesinde ormanlık alanda dolaşan vatandaşlar, sonbaharda çiftleşme dönemine giren kızıl geyikleri görüntüledi. Görüntülerde ağaçların arasındaki bir kızıl geyik yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler

Semedo'dan bomba sözler! Takım arkadaşlarını böyle suçladı
Göztepeli Juan'dan şahane gol

O neydi öyle! Süper Lig'de yılın en güzel gollerinden biri atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.