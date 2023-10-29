Kastamonu'nun Cide ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da gece çıkan yangında üç ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Günebakan köyünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğinde bulunan diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Günebakan köyünün ilçe merkezine çok uzak kalması sebebiyle yangın söndürme ekipleri müdahale edene kadar Ahmet Öz ve Mehmet Öz'e ait üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarına Şenpazar ve Doğanyurt ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri de destek verdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.