Kastamonu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde oğlu ile birlikte denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde oğlu ile birlikte denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çatalzeytin ilçesi Ginolu koyunda serinlemek isteyen Nevzat Hasanbeşe, oğlu Berat Hasanbeşe ile birlikte denize girdi. Denize girdikten sonra akıntıya kapılan Nevzat Hasanbeşe ve oğlu Berat Hasanbeşe, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından önce Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nevzat Hasanbeşe ve oğlu Berat Hasanbeşe, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk müdahalesinin ardından entübe edilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevki yapılan Nevzat Hasanbeşe, kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlu Berat Hasanbeşe ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - KASTAMONU