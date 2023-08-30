Kastamonu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve traktör zarar gördü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık, traktör ve 1500 balya saman kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda hayvanlar köylülerin çabasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık, traktör ve 1500 balya saman zarar gördü.

Budaklı köyünde İlhan Ertunç'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki samanlığa da sıçradı.

Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Servis Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ahır, samanlık, traktör, tarım araçları ve 1500 balya saman kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ahırda bulunan hayvanların köylülerin çabasıyla kurtarıldığı öğrenildi.