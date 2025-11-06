Haberler

Kasım Dolunayı Bitlis'te İlgiyle İzlenildi

Kasım Dolunayı Bitlis'te İlgiyle İzlenildi
Güncelleme:
Bitlis Eren Üniversitesi'nden Dr. Cihan Önen, ayın dünyaya en yakın olduğu anı görüntüledi. Yurt genelinde olduğu gibi Bitlis'te de dolunay gökyüzünde güzel manzaralar oluşturdu ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

'KASIM Dolunayı' ya da 'Süper Ay' olarak da ifade edilen ayın dünyaya en çok yaklaştığı an, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından görüntüledi.

Ayın dünyaya en çok yaklaştığı dün akşam, yurt genelinde gökyüzünde güzel manzaralar oluştu. Bitlis'te de gökyüzünde belirgin şekilde görülen dolunay, kent genelinde vatandaşlar ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi. Bu gökyüzü olayı, BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi, Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi, doğa gözlemcisi Cihan Önen tarafından da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
