Kartepe'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Ali Karaali hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kuzeni ise hastanede tedavi altına alındı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Tem Otoyolu'nda, devrilen motosikletten düşerek bariyerlere çarpıp kolu kopan sürücü Ali Karaali (41), hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kuzeni Serdar Karaali'nin (35) ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Hastane morguna kaldırılan Ali Karaali'nin cenazesinin memleketi olan Sakarya'nın Akyazı ilçesine gönderileceği öğrenildi.
İsa ÇİÇEK/KOCAELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam