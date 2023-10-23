Kartepe'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

HASTANEDE ÖLDÜ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Tem Otoyolu'nda, devrilen motosikletten düşerek bariyerlere çarpıp kolu kopan sürücü Ali Karaali (41), hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kuzeni Serdar Karaali'nin (35) ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Hastane morguna kaldırılan Ali Karaali'nin cenazesinin memleketi olan Sakarya'nın Akyazı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

İsa ÇİÇEK/KOCAELİ,