Kartal'da Mahalle Şenlikleri Başladı

Kartal'da yaz tatiline giren öğrenciler için çeşitli aktivitelerin yer aldığı 'Mahalle Şenlikleri' başladı. Etkinlikler, Kartal'ın 20 mahallesinde yapılacak ve çocuklarla buluşacak. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm çocukları ve ailelerini şenliklere davet etti.

Yaz boyunca Kartal'ın 20 mahallesinde yapılacak olan mahalle şenliklerinde çeşitli etkinlikler 15.00-19.00 saatlerinde çocuklarla buluşacak. Mahalle şenliklerinin ilki ise 4 Temmuz Salı günü Uğur Mumcu Mahallesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi bahçesinde yapıldı. 5 Temmuz Çarşamba günü Yakacık Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bayram Demirkol Parkı'nda devam edecek olan etkinlikler, 18 Ağustos Cuma gününe kadar Kartal'ın tüm mahallelerinde gerçekleşecek.

"TÜM ÇOCUKLARI VE AİLELERİ ŞENLİKLERİMİZE ÇAĞIRIYORUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartal'da oturan çocukları ve ailelerini şenliklere davet ederek "Mahalle Şenlikleri'nin bugün itibariyle startını verdik. Etkinliklerimiz, Kartal'ın her mahallesinde 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Yoğun eğitim döneminin ardından miniklerimiz için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenliklere ev sahipliği yapıyoruz. Tüm Kartallı çocukları ve ailelerini bu eğlence dolu şenliklere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE ETKİNLİĞE HİÇ GELMEMİŞTİM"

Düzenlenen ilk şenliğe katılan 9 yaşındaki Ahmet Poyraz Topuz, "Çok güzel, çok eğleniyoruz. Mesela ben pamuk şeker, mısır ve balon aldım. Burada zıplayan oyunlar var. Annem ve abimle geldik. Yaz tatilim güzel geçiyor. Karnem de çok iyi geldi. Hiç böyle etkinliklere gelmemiştim, bugün ilk defa geldim. Her zaman böyle şeyler yapılsın" dedi.

9 yaşındaki Zeynep Gürses ise "Eğlenme amaçlı geldim ve burayı eğlenceli buldum. Şu anda pamuk şeker yedim. Resmimi çizdireceğim. Daha önce belediyenin düzenlediği bu etkinliklere katılmıştım ve bunları çok güzel buluyorum. Ama bence buraya daha fazla oyun eklenebilir" diye konuştu.

Babaannesiyle etkinlik alanına gelen 8 yaşındaki Zeynep Cebeci de "Yaz tatilim çok güzel başladı, güzel gidiyor. Burası çok güzel balon yaptıracağım ardından yüz boyamasına gideceğim. Sık sık böyle şeyler düzenlensin çok sevdim. Böyle şeyler olunca geliyorum" ifadelerini kullandı.