Kars'ta Metruk Binada Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Kars'ta Ordu Caddesi'ndeki metruk binada sıkışan yavru köpek, hayvanseverlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda köpeği sıkıştığı yerden kurtardı ve vatandaşlar tarafından alkışlandı.
Kars'ta metruk binada sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ordu Caddesi'ndeki metruk binada köpek sesi duyan hayvanseverler, olaya müdahale etti.
Köpek sıkıştığı yerden kurtarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Bölgeye gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz çalışma sonucunda köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Vatandaşlar, köpeğin kurtarılması sonrası itfaiye ekiplerini alkışladı.
Kaynak: AA / Yaşam