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Kars'ta Metruk Binada Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kars'ta Ordu Caddesi'ndeki metruk binada sıkışan yavru köpek, hayvanseverlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda köpeği sıkıştığı yerden kurtardı ve vatandaşlar tarafından alkışlandı.