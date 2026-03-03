Haberler

Kars'ta Kardan Adamın Başına Kalpak Takıldı

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından bir aile, 1,5 metre boyunda kardan adama Kafkas kültürünün sembolü kalpak takarak bölge geleneğini yaşattı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede çekilen görüntüler sosyal medyada ilgiyle paylaşıldı.

KARS'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, yaptıkları kardan adama bölge kültürünün önemli simgelerinden olan kalpak taktı.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Kars'ta bir aile, beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdü. Evlerinin bahçesindeki karları toplayan 2 çocuklu aile, yaklaşık 1,5 metre boyunda kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adamın başına Kafkas kültüründe güç, asalet, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olan kalpak takan aile, boynuna da yün atkı sardı.

Kardan adamda Kafkaslara özgü kalpağı görenler, cep telefonlarıyla kaydederek sanal medyada paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
