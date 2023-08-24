Kars'ta çıkan yangında bin balya ot ve kışlık yakacak zarar gördü

Kars'ın Ortagedikler köyünde çıkan yangında bin balya ot ve kışlık yakacak olarak kullanılan tezek zarar gördü. Yangın, Kars Belediyesi ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kars'ta çıkan yangında, bin balya ot ve kışlık yakacak olarak kullanılan tezek zarar gördü.

Merkeze bağlı Ortagedikler köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle ot yığınının bulunduğu alanda yangın çıktı. Köylülerin müdahalesiyle yangın söndürülemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kışlık yakacak olarak kullanılan tezek yığınına sıçrayan yangına Kars Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın, çevredeki saman yığınlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bin balya saman ile 7 römork kışlık tezek yandı.