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Kars-Iğdır kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlüğü yaşanıyor

Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar, tipi ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar yağışının etkisini artırdığı Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar kar temizleme çalışmalarına başladı. Polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.