Karpuz Keserken Serçe Parmağını Kesen Kebapçı Hastaneye Kaldırıldı

Karpuz Keserken Serçe Parmağını Kesen Kebapçı Hastaneye Kaldırıldı
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Adana'da kebapçı Eyüp Davşan, müşterilerine karpuz keserken sol elinin serçe parmağını kesti. Hastaneye kaldırılan Davşan'ın parmağı yerine dikildi ancak kalıcı his kaybı oluştu.

ADANA'da karpuz kesmeye çalışan kebapçı Eyüp Davşan (60), sol elinin serçe parmağını kesti. Hastaneye kaldırılan Davşan'ın ilk boğumundan kesilen parmağı, yerine dikildi.

Olay, Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kebapçı Eyüp Davşan, müşterilerine ikram etmek için karpuz kesmeye başladı. Bu sırada Davşan, sol elinin serçe parmağını ilk boğumundan kesti. Gittiği hastanede ameliyata alınan Davşan'ın parmağı yerine dikildi. Sinirleri zarar gördüğü için parmağında kalıcı his kaybı oluşan Davşan, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Davşan ayrıca sosyal medya hesabından, "Sen tut denizi geç, derede boğul; bir karpuza mağlup ol. Maalesef serçe parmağı kaybettik" paylaşımı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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