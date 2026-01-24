Haberler

Niğde'de Karlı Aladağlar'da Gezen Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi

Güncelleme:
Niğde'nin Aladağlar bölgesinde karlı dağlarda gezen yaban keçileri, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından dronla görüntülendi. Bu görüntüler, doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.

NİĞDE'de karlı Aladağlar'da gezen yaban keçileri dronla görüntülendi.

Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'da karların üstünde gezen yaban keçileri, güzel görüntüler oluşturdu. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sanal medyada paylaşılan dron görüntüleri ilgi gördü. Paylaşımda, "Karlı dağların zirvelerinde, gözlerden uzak güzel bir yaşam var. Yerden binlerce metre yüksekte doğal yaşamlarını sürdüren yaban keçilerini sizler için görüntüledik. Ekosistemin gücünün, adeta canlı bir tablo gibi karşımızda durduğuna bir kez daha tanıklık ettik" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
