Karda mahsur kalan 7 araç traktörle kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Davlumbaz Yaylası'nda mahsur kalan araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Davlumbaz Yaylası'nda da 7 araç kara gömüldü. Ekipler bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken mahsur kalan araçlar traktör yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.