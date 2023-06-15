Karaören Camii imamı Abdullah Keskin cemaatine veda etti

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde yaklaşık 8 yıl görev yapan ve Afyonkarahisar'a tayini çıkan Karaören Camii imamı Abdullah Keskin, cemaatine duygusal veda mesajı yayınladı.

Karaören mahallesinin sevilip sayılan imamı Abdullah Keskin'in tayini Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesi Şirinevler Camii'ne çıktı. Cemaatiyle kıldığı son yatsı namazından sonra helalleşen Keskin, hepsi ile helalleşti ve hatıra fotoğrafından sonra yeni görev yerine uğurlandı. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir veda mesajı yayınladı. Keskin, mesajında şunları belirtti;

"Selamün aleyküm. Kıymetli Karaörenli kardeşlerim. 8 yıldır devam eden Karaören Camii İmam Hatiplik görevimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu geçen 8 yıl boyunca Karaören'de bulunmaktan, görev yapmaktan son derece memnun olduğumu ifade etmek isterim. Tüm köylülerimiz değil kapılarını, yüreklerini sonuna kadar açtılar, her birinizden Rabbim ebeden razı olsun inşallah. İstemeden bilmeden hakkımız geçmiş ise helal eder helallik istirham ederim. Yeni görev yerimiz afyon İscehisar Şirinevler Camii her daim bekleriz. Binler selam ve saygılarımla." - ESKİŞEHİR