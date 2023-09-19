Karamürsel'de Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.