Karaman'ın Ermenek ilçesinde traktör kazası: 2 ölü, 1 çocuk yaralı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde traktörün bahçeye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Görmeli köyü Sinanlı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Mustafa Başpınar'ın kullandığı traktör, yokuş çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geriye kaçarak bahçeye devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Havva Başpınar traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan torunları M.B. (13), ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı-kocanın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN