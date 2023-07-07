Karaman'da Hafif Ticari Aracın Motor Bölümündeki Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

Karaman'da bir hafif ticari aracın motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İtfaiye erinin yılanla konuşmaya çalışması ise dikkat çekti.