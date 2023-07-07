Karaman'da Hafif Ticari Aracın Motor Bölümündeki Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
Yaşam Haberleri
Karaman'da bir hafif ticari aracın motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İtfaiye erinin yılanla konuşmaya çalışması ise dikkat çekti.
Karaman'da hafif ticari aracın motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılırken, bu sırada bir itfaiye görevlisinin yılanla konuşmaya çalışması dikkat çekti.
Merkeze bağlı Morcalı Köyünde ismi açıklanmayan sürücü hafif ticari aracın motor bölümüne yılan girdiğini görünce itfaiyeye haber etti.
Köye gelen Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yılanı çıkararak doğaya bıraktı.
Yılan araçtan çıkarılırken itfaiye eri Hasan Oflaz'ın yılana "Gel bakalım. Ağabeyin geldi. Aferin sana." diye konuşması ilgi gördü.
Görüntülerde yılanın aracın motor bölümünden çıkarılması, itfaiye erinin yılanla konuşmaya çalışması ve çıkarılan yılanın doğaya bırakılması yer alıyor.