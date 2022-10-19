Karadenizli vatandaş tenekede tavuk yaptı, sonuç bu sefer bambaşka oldu

Türkiye genelinde tenekede tavuk yapma girişimleri genellikle başarısız sonuçlanıyordu. Karadeniz'deki bir vatandaşın tenekede tavuk pişirme eylemi bu sefer ise başarıyla sonuçlandı. Tavuğun pişme derecesini görenler, vatandaşı tebrik etti.

Geniş yemek kültürü nedeniyle dünya ülkelerinden birçok misafiri ağırlayan Türkiye'nin çeşitli yörelerinde birden fazla farklı tat var.

TENEKEDE TAVUK REVAÇTAYDI

Son dönemde ise tenekede tavuk pişirmek revaçtaydı. Fakat bu denemeyi gerçekleştirip sosyal medyada paylaşan birçok vatandaş, tavuğun tenekeden kömür gibi çıkması nedeniyle hayal kırıklığı yaşamıştı.

KARADENİZLİ GENÇLER BAŞARDI

Ama bu sefer Karadenizliler başardı. Karadenizli arkadaş grubu hazırlıklarını tamamladıktan sonra pişirecekleri tavuğun ateşini yakıp, sonucu beklemeye başladılar. Türküler eşliğinde hazırlanıp sabırsızlıkla beklenen tenekede tavuk videosunda bu defa korkulan olmadı ve hedefe ulaşıldı.

NAR GİBİ KIZARDI

Karadenizli vatandaşın, tenekeyi kaldırdıktan sonra verdiği tepkiler ise videoyu izleyenleri güldürdü. Nar gibi kızaran tavuğu gördükten sonra; "Kitap gibi ya, canlı tavuk görse onu der ki koyun beni oraya ben aha öyle olayım" sözleri paylaşım rekoru kırdı.