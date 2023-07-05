Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren evli çift, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren evli çifti vatandaşlar kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren evli çift, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan gelerek tatillerini Kastamonu'da geçiren ve serinlemek için Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu koyunda denize giren Haydar Yılmaz ve eşi Aysel Yılmaz (55), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören vatandaşlar tarafından çift, kıyıya çıkartıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan Haydar Yılmaz ve eşi Aysel Yılmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haydar Yılmaz ve eşi Aysel Yılmaz'ın, tatillerinin son gününde Çatalzeytin ilçesine, denize girmek için geldikleri, yarın da Ankara'ya dönecekleri öğrenildi.