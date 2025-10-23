Karacabey'de Cam Balkona Giren Peçeli Baykuşu Kurtardılar

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, bir evin camları açık olan balkonuna giren peçeli baykuş, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde, genellikle kurak ya da seyrek ağaçlı açık arazilerde ve tarım arazilerinde yaşayan bilimsel adıyla 'bayağı peçeli baykuş' (Tyto alba), Uysal ailesinin Karacabey ilçesindeki evlerinin camları açık olan balkonuna girdi. Gece saatlerinde evlerine giren baykuşu görünce büyük şaşkınlık yaşayan ev sakinleri, arkadaşları olan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'e danışarak, zarar vermemek için baykuşu havluyla tutarak yakaladı. Daha sonra da geldiği balkondan dışarı saldı. Aile, o anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

HAVLUYLA TUTUP DIŞARI SALDILAR

Tüydeş o görüntüleri, "Önceki akşam Turgay Uysal arayıp cam balkona baykuş girdiğini söyledi. Çıkamamasını baykuşun bir sakatlığı sanıyorlardı ama genelde bu durumda sorun cam korkulukları fark edemeyen baykuşun camı zorlamaya çalışmasından kaynaklı oluyordu. Havluyla yakalayabileceklerini ve cam balkondan kaynaklı çıkışı tutturamadığını anlattım ve kısa sürede gelen video. 'Böyle sihirli ve bence azıcık da gizemli bir hatıraları kaldı geriye' sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde havluyla yakalanan peçeli baykuşun, sakin bir şekilde etrafa baktığı görüldü. Baykuşun cam balkondan dışarı salındığı anlar da görüntüye yansıdı.

EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ KALP ŞEKLİNDEKİ YÜZÜ

Boyu 33-39 santim arasında değişen, kanat genişlikleri ise 80-95 santim arasında olan peçeli baykuşların kafa ve sırt tüyleri boz ve kahverenginin benekli tonlarındadır. Alt tüyleri ise beyaz ile kahverengi arasındadır. Bazen koyu benekleri de olan peçeli baykuşların en belirgin özelliği ise kalp şeklindeki yüzleri. Normal baykuşlar gibi ses çıkarmayan, ürkütücü ve uzun süren çığlık şeklinde ses çıkaran peçeli baykuşlar, mitolojide de yer bulan hayvanlar arasında yer alıyor.