Haberler

Karacabey'de Cam Balkona Giren Peçeli Baykuşu Kurtardılar

Karacabey'de Cam Balkona Giren Peçeli Baykuşu Kurtardılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evin açılan balkonuna giren peçeli baykuş, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ev sahipleri, baykuşu havluyla yakalayarak dışarı saldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, bir evin camları açık olan balkonuna giren peçeli baykuş, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde, genellikle kurak ya da seyrek ağaçlı açık arazilerde ve tarım arazilerinde yaşayan bilimsel adıyla 'bayağı peçeli baykuş' (Tyto alba), Uysal ailesinin Karacabey ilçesindeki evlerinin camları açık olan balkonuna girdi. Gece saatlerinde evlerine giren baykuşu görünce büyük şaşkınlık yaşayan ev sakinleri, arkadaşları olan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'e danışarak, zarar vermemek için baykuşu havluyla tutarak yakaladı. Daha sonra da geldiği balkondan dışarı saldı. Aile, o anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

HAVLUYLA TUTUP DIŞARI SALDILAR

Tüydeş o görüntüleri, "Önceki akşam Turgay Uysal arayıp cam balkona baykuş girdiğini söyledi. Çıkamamasını baykuşun bir sakatlığı sanıyorlardı ama genelde bu durumda sorun cam korkulukları fark edemeyen baykuşun camı zorlamaya çalışmasından kaynaklı oluyordu. Havluyla yakalayabileceklerini ve cam balkondan kaynaklı çıkışı tutturamadığını anlattım ve kısa sürede gelen video. 'Böyle sihirli ve bence azıcık da gizemli bir hatıraları kaldı geriye' sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde havluyla yakalanan peçeli baykuşun, sakin bir şekilde etrafa baktığı görüldü. Baykuşun cam balkondan dışarı salındığı anlar da görüntüye yansıdı.

EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ KALP ŞEKLİNDEKİ YÜZÜ

Boyu 33-39 santim arasında değişen, kanat genişlikleri ise 80-95 santim arasında olan peçeli baykuşların kafa ve sırt tüyleri boz ve kahverenginin benekli tonlarındadır. Alt tüyleri ise beyaz ile kahverengi arasındadır. Bazen koyu benekleri de olan peçeli baykuşların en belirgin özelliği ise kalp şeklindeki yüzleri. Normal baykuşlar gibi ses çıkarmayan, ürkütücü ve uzun süren çığlık şeklinde ses çıkaran peçeli baykuşlar, mitolojide de yer bulan hayvanlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.