Karabük'te Mahsur Kalan Yavru Ayı Kurtarıldı

Karabük'ün Kamış köyünde bir ağaca tırmanan yavru ayı, köylülerin ihbarı üzerine İl Özel İdare ekibi tarafından kurtarıldı. Uzun süren çalışmalar sonucu kurtarılan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KARABÜK'te çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru ayı İl Özel İdare ekibi tarafından kurtarıldı.

Karabük merkeze bağlı Kamış köyünde bir ağaca tırmanan yavru ayının mahsur kaldığı fark edildi. Ağaç dallarının arasındaki ayıyı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Karabük İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta mahsur kalan yavru ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından kurtarılan ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
