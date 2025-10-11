Karabük'te Mahsur Kalan Yavru Ayı Kurtarıldı

KARABÜK'te çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru ayı İl Özel İdare ekibi tarafından kurtarıldı.

Karabük merkeze bağlı Kamış köyünde bir ağaca tırmanan yavru ayının mahsur kaldığı fark edildi. Ağaç dallarının arasındaki ayıyı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Karabük İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta mahsur kalan yavru ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından kurtarılan ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.