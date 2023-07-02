Karabağlar Belediyesi'nden yeni semt merkezi açılıyor

Karabağlar Belediyesi, kadınları toplumsal yaşama katma amacıyla açtığı semt merkezlerinin bir yenisi olan Çalıkuşu Semt Merkezi'ni bu ay içinde hizmete açacak. Merkez, Çalıkuşu, Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerindeki vatandaşlara hizmet verecek ve 750 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak. Semt merkezi, çok amaçlı salon, idari birimler, kurs salonu, derslikler ve seminer salonu gibi bölümleri içeriyor. Ayrıca çocuklar için modern oyun alanları da bulunuyor.

Karabağlar Belediyesi'nin, özellikle kadınları toplumsal yaşama katma amacıyla yaşama geçirdiği ve sayılarını hızla artırdığı semt merkezlerinin bir yenisi bu ay içinde açılıyor. Tefrişat işleri ve son dokunuşları tamamlanan Çalıkuşu Semt Merkezi; Çalıkuşu, Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerindeki vatandaşlara hizmet verecek.

750 metrekarelik kullanım alanına sahip merkez 3 kattan oluşuyor. Bodrum bölümünde çok amaçlı salon, zemin katında idari birimler ve kurs salonu, 1. katında 3 derslik, en üst katında da seminer salonu, 1 derslik ve teras bölümü yer alıyor. Semt merkezinin etrafındaki yeşil doku güçlendirilerek, çocuklar için modern oyun alanları da yapıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, semt merkezlerini önemsediklerini ve sayılarını artırmaya gayret ettiklerini belirterek, "Gördük ki bu noktalar özellikle kadınlarımız tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Burada çeşitli eğitimler alan, kurslara katılan kadınlarımız taleplerini, beklentilerini doğrudan belediyemize aktarma olanağı buluyorlar. Bu nedenle göreve geldiğimde 4 olan semt merkezi sayısı, Çalıkuşu'yla 18'e çıkmış olacak. Hedefimiz tüm mahallelerimize bu merkezlerden kazandırmak" dedi.