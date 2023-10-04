Karabağlar Belediyesi İlkokul Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Etkinliği Düzenledi

Karabağlar Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve onların da hakları olduğunu anlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nde yapıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu özel günde çocukları yalnız bırakmayarak, "Can dostlarımızın için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu dünyada hayvanların da en az insanlar kadar yaşamaya hakları olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, hayvanlara karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi. Çevre ve doğanın korunmasının önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Selvitopu, "Çocuklarımıza bu yaşlarda bu bilgileri aktarırsak gelecekte onlar da çevreye sahip çıkacaklardır" diye konuştu.

Etkinlikte, Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, Karabağlar Kent Konseyi Ekolojik Denge ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Hayvan Arama Kurtarma ekipleri yer aldı. Etkinlikte çocuklar, Robotik Kodlama Atölyesi, Yaratıcı Drama atölyesi, Maske Yapım Atölyesi, Sanat Atölyesi, Uzay Hayvanları Atölyesi, Sokak Hayvanları ve Hayvanların Korunması Atölyesi, Denizlerin ve Deniz Canlılarının Korunması Atölyesi ve Kuş Yemliği Yapım Atölyesi'nde keyifli zaman geçirdiler. Çocuklar resim, boyama, maske, kuşyemliği ve şapkadan tavşan yaptılar. Başkan Selvitopu, atölyeleri tek tek gezerek çocukların çalışmalarını izledi ve onlarla sohbet etti.

Başkan Selvitopu, etkinliğe katılan HAK-TİM Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Hande Özyoğurtçu Gültekin ve Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Mavi Bayrak Koordinasyon Sorumlusu Saygın Yörük'e doğa dostu sertifika verdi.

Etkinlikte, Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Güven Güngörmüş de yer aldı.