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Kapısı çalan vatandaş, kameradan bakınca gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapısı çalan vatandaş, kameradan bakınca gördüğü manzara karşısında şoke oldu
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ABD'de bir kişi, kapısını kimin çaldığını kontrol etmek için güvenlik kamerasına baktığında iki timsahla karşılaştı.

ABD'de ilginç ve tedirgin edici bir olay yaşandı. Kapısının çaldığını duyan bir kişi, güvenlik kamerasından baktığında büyük bir sürprizle karşılaştı: Kapıda iki timsah vardı.

Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde timsahlardan birinin evin girişine kadar yaklaştığı ve kapıyı yokladığı anlar dikkat çekti. Olayın ardından ev sahibi durumu yetkililere bildirirken, timsahlar kontrollü şekilde bölgeden uzaklaştırıldı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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