Kapadokya'da At Çiftliklerine Denetim Artırıldı

KAPADOKYA'nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgede faaliyet gösteren at çiftliklerine denetimlerini arttırdı. Ekipler yetkisiz faaliyet gösteren işletmelere idari para cezası uyguladı.

Kapadokya Alan Başkanlığı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin kültürel ve doğal mirasını korumak amacıyla bölgede denetimlerini sürdürüyor. ATV ve Cip safari turlarının ardından şimdi de at çiftlikleri denetlendi. Kapadokya Alan Başkanlığı koordinasyonunda; Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Göreme Belediyesi, jandarma çevre timleri ve ilgili kurumların katılımıyla yürütülen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren 38 at çiftliği çok yönlü olarak ele alındı. Denetimlerde, at çiftliklerinin yapı ruhsatları ve yasal izinlerinin durumu kontrol edilerek, kaçak yapı eklentilerinin bulunup bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca, çiftliklerin fen ve sağlık koşullarına uygunluğu ile çevreye olan etkileri değerlendirildi. Atların yaşam alanları ve barınma koşulları yerinde incelenirken, turistik at turlarında kullanılan sağlık ve güvenlik teçhizatlarının yeterliliği ile atların küpe ve kimlik kontrolleri de titizlikle yapıldı. Denetimlerde usulsüzlükleri tespit edilen işletme sahipleri için yasal işlem başlatıldı. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Kapadokya gibi eşsiz bir dünya mirasının korunması hepimizin sorumluluğudur. Bu denetimler, sadece turistik faaliyetlerin düzenlenmesi değil; aynı zamanda bölge ekosisteminin, hayvan refahının ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Düzenli denetimlerimizi sürdürmeye ve Kapadokya'daki ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,