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Kandıra ve Akçakoca'da Denize Giriş Yasaklandı

Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kerpe, Miço koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plajlar ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Kerpe, Miço koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plajlar ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlık tarafından alınan kararla Kerpe, Miço koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Yaşam

Akçakoca Kandıra Kocaeli Düzce Yaşam Haberler

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