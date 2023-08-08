Kamyon şoförü tellere takılan baykuşu kurtardı
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Siirt'te kamyon şoförü, seyir halindeyken bahçe tellerine takılan baykuşu kurtararak doğaya saldı.
Kamyon şoförü tellere takılan baykuşu kurtardı
SİİRT - Siirt'te kamyon şoförü, seyir halindeyken bahçe tellerine takılan baykuşu kurtararak doğaya saldı.
Çal Mahallesi kırsalında hafriyat kamyonu sürücüsü Sait Erdoğan, seyir halindeyken bahçe tellerine takılmış bir baykuş gördü. Aracını durduran Erdoğan, dikenli tellere takılan baykuşu iş eldiveni takarak takıldığı yerden kurtardı.
Baykuşun sağlık durumunun iyi olduğunu gören Erdoğan, onu doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Yaşam