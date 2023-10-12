Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 48 hektarlık alan zarar gördü.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Maksutuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz, dozer ve ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, 8 hektarı ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 48 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Yaşam