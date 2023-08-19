Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına 15 arasöz, 5 su tankı, 6 helikopter, 2 uçak ve 200 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri başladı.
Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangın, Andırın ilçesi Kargacayır kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arasöz, 5 su tankı, 6 helikopter, 2 uçak ve 200 personel sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam