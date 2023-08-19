Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına 15 arasöz, 5 su tankı, 6 helikopter, 2 uçak ve 200 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri başladı.