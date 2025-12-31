Haberler

Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Oyun Havasıyla Kutlandı

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı, Boğaziçi Mahallesi'nde müzik eşliğinde halay çekilerek kutlandı. Kent sakinleri, karın keyfini çıkararak renkli görüntüler oluşturdu.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir grup, kar yağışını oyun havası eşliğinde oynayarak kutladı.

Kahramanmaraş'ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kara bıraktı. Uzun zamandır kar yağışı bekleyen kent sakinlerinden bu durumu halay çekip oynayarak kutladı. Boğaziçi Mahallesi'ndeki Boğaziçi Konutları sakinleri, dışarı çıkarak açtıkları müzik eşliğinde halay çekip oynadılar. Büyüklere çocukları da eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

