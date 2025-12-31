Haberler

Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Oyun Havasıyla Kutlandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı, Boğaziçi Mahallesi'nde oyun havasıyla halay çekerek kutlandı. Kent sakinleri, soğuk havada müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kara bıraktı. Uzun zamandır kar yağışı bekleyen kent sakinlerinden bu durumu halay çekip oynayarak kutladı. Boğaziçi Mahallesi'ndeki Boğaziçi Konutları sakinleri, dışarı çıkarak açtıkları müzik eşliğinde halay çekip oynadılar. Büyüklere çocukları da eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500

