Kahramanmaraş'ta Gençlerden Birisi Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 2 gençten biri yaşamını yitirdi. Olayın ardından diğer genç hastaneye kaldırıldı.