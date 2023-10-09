Kağıthane'de motosiklet yangınına esnaf müdahale etti

KAĞITHANE'de seyir halindeki motosiklet alev aldı. Sürücünün fark etmediği yangına çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi, Yaşayanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sipariş götüren kuryenin kullandığı motosikletin yakıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motosikletin alev aldığından habersiz yoluna devam eden sürücü, çevredeki esnafın uyarılarının ardından kendisini motosikletten attı. Motosiklet kısa sürede alev topuna dönerken esnaf iş yerlerindeki yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın sırasında motosiklete müdahale eden Erkan Kara, 'Motosiklet rampadan yanarak gelmeye başladı. Bende telefondaydım o esnada. Sonra Ahmet kardeşim işte seslendi delikanlıya 'yanıyorsun insene' falan dedi. Bende telefonu hemen kapattım. İçeri girdim yangın tüpünü alayım dedim. Pimini çekiyorum kopmuyor, çıkmıyor. Ondan sonra çıkarttık pimi bastık gazı, söndürdük. Delikanlı yukarıdan böyle 'hayalet sürücü gibi' geliyor. Yana yana geliyor. Farkında değil. Bu nokta da işte dedik ki hani in artık yanıyorsun. Orda kendisinin yanmadığına dua etsin. Ben sadece pimi çıkarttım verdim tüpü zaten söndürdü delikanlı. Olay bu, motosiklet kullanılamaz halde. Gövdesi komple yanık hatta buradan giderken tekrar araçlar kaymasın diye süpürdük, öyle gönderdik delikanlıyı dedi.