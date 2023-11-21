Kağıthane'de freni tutmayan araç apartman bahçesine düştü

Kağıthane'de yokuşta freni tutmayan hafif ticari araç, kaldırımı aşarak apartman bahçesine düştü. Sürücü ise araçtan kendi imkanları ile çıktı. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önün geçti.

KAĞITHANE'de yokuşta freni tutmayan hafif ticari araç, kaldırımı aşarak apartman bahçesine düştü. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önün geçti. Sürücü ise araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Nezir Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağıya inen sürücü aracının frenlerinin tutmaması sonucu yaklaşık 5 metreden apartman bahçesine düştü.

Kazayı görenler hemen sürücünün yardımına koştu. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Aracın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesi bekleniyor.