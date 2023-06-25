Kağıthane Belediyesi YKS Sonrası Öğrencilere Sinan Akçıl Konseri Düzenledi

Kağıthane Belediyesi Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı sonrası öğrencilere moral vermek amacıyla Hasbahçe Mesire alanında konser düzenledi. 21.00'de başlayan konserde Sinan Akçıl sahne aldı. Yüzlerce vatandaş şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. Konsere katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin etkinliklerin yaz boyu devam edeceğini söyledi.

"YAZ BOYUNCA BURADA OLACAĞIZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu akşam özellikle sınav sonrasında gençlerimizle buluşalım istedik. Yaklaşık 1 yıl boyunca sınava hazırlandılar. YKS sonrasında gençlerimiz Sinan Akçıl ile buluştu ve doyasıya eğleniyorlar. Böyle güzel bir yaz akşamında birlikteyiz. Tüm hanımefendilere, beyefendilere ve gençlere buradan saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hasbahçe Mesire alanında on binlerce hemşehrilerimizle beraber bayram öncesinde buluşmuş olduk. Buradan tüm Kağıthanelilerin, tüm İstanbulluların, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Yaz boyunca burada olacağız" dedi.