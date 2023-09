Kağıthane Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleninde bin 100 çocuk sünnet edildi

Kağıthane'de bin 100 çocuk sünnet oldu

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi'nin organize ettiği geleneksel sünnet şöleninde bin 100 çocuk sünnet ettirildi.

Kağıthane Belediyesi Hasbahçe'de sünnet şöleni düzenledi. Etkinliğe,Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şölende bu yıl bin 100 çocuk sünnet ettirildi. Şölene katılan çocuklar, renkli görüntüler oluştururken, illüzyon gösterileriyle oldukça güzel vakit geçirdi. Çocukların sünnet kıyafetleri ve tüm hastane masrafları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı. Çocukların, hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra uzman hekimler tarafından sünnetleri yapıldı. Aileleriyle şölene katılan çocuklar hem müziğe hem de oyuna doydu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde birlikteyiz. Bu yıl bin 100 evladımızı sünnet ettirdik ve yakışıklı bir şekilde sünnet kıyafetleriyle görüyoruz çocuklarımızı. Hayırlı olsun diyoruz, mübarek olsun diyoruz. Güzel bir gelecek diliyoruz her birisine. Ailelerimizle beraber güzel bir sünnet şöleni yapalım istedik. Haziran ayında kayıtlarımızı aldık. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde de hastanede steril ortamda çocuklarımız sünnet oldular. Bin 100 ailemizle beraber sünnet şölenindeyiz. Burada çocuklarımız okullar açılmadan önce sünnet şöleninde böyle güzel etkinlikte bir araya gelmiş olduk. Tebrik ediyoruz, ailelerimiz tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diliyorum. Her yıl düzenliyoruz, geleneksel hale getirdik. Normalde geçtiğimiz yıllarda ortalama 500 çocuğumuz sünnet oluyordu. Bu sene yoğun bir katılım oldu. Demek ki kovid dönemi sonrası ve diğer dönemler çocukların sünnet olmadığını da görmüş olduk. Çok kıymetli olduğunu da hissetmiş olduk. Hayırlı olsun ve güzel çocuklarımıza okullarında başarılar diliyorum" dedi.