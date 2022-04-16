Kağıt toplayıcısı anne Türkiye'yi hüngür hüngür ağlattı! Kızı mutlu olsun diye çöp kovasını salıncak yapmış
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Kağıt toplayıcısı bir anne ve küçük kızının kameralara yansıyan görüntüleri, izleyenleri ağlattı. Anne, küçük kızının mutlu olması için iki çöp kovasını bir araya getirerek salıncak yaptı. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kağıt toplayıcısı bir annenin, kızını mutlu etmek için yaptığı hareket izleyenleri hüngür hüngür ağlattı. Çevredeki vatandaşların kameralarına yansıya anlarda kağıt toplayıcısı annenin iki çöp kovasını bir araya getirerek kızına salıncak yaptığı görülüyor.
BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Annenin, küçük kızı için yaptıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kağıt toplayıcısı anneye övgü içeren çok sayıda yorumda bulundu.
MUTLULUĞU KAMERALARA YANSIDI
Küçük kızın, sallandığı anlardaki mutluluğu da kameralardan kaçmadı. Miniğin halinden bir hayli memnun olduğu görüldü.