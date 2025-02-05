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Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Verdiği kilolar dikkat çekti

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Verdiği kilolar dikkat çekti
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Beynine pıhtı atan ve 9 ay boyunca hastanede tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali, ortaya çıktı. İnanır'ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Beynine pıhtı atan ve bu nedenle 9 ay boyunca hastanede tedavi altında kalan Kadir İnanır'ın son halini iş insanı Mithat Erdem paylaştı.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beynine pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Taburcu edilen İnanır, sağlığına kavuşmak için tedavisine devam ediyor.

Sevenlerinin merak ettiği usta ismi, iş insanı Mithat Erdem ziyaret etti. Erdem, Kadir İnanır ile çektirdikleri fotoğrafı "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere" notuyla paylaştı.

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Usta oyuncunun verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Her şeye inanan adam..

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