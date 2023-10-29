Kadınlar Denizi plajında çıplak güneşlenen erkek turist tepki çekti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında çıplak şekilde güneşlenen erkek turist ortalığı karıştırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince uyarılan şahıs, şortunu giydi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında çıplak şekilde güneşlenen yabancı turist tepki topladı.
ÇIPLAK GÜNEŞLENDİ
Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi plajında bir erkek turistin çıplak şekilde güneşlendiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, hemen bölgeye geldi.
POLİS UYARINCA ŞORTUNU GİYDİ
Çevrede çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu plajda hiç kimseye aldırmayan turist, polis ekiplerince uyarıldı. Şahıs ardından şortunu giydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam