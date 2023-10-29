Kadınlar Denizi plajında çıplak güneşlenen erkek turist tepki çekti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında çıplak şekilde güneşlenen yabancı turist tepki topladı.

ÇIPLAK GÜNEŞLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi plajında bir erkek turistin çıplak şekilde güneşlendiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, hemen bölgeye geldi.

POLİS UYARINCA ŞORTUNU GİYDİ

Çevrede çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu plajda hiç kimseye aldırmayan turist, polis ekiplerince uyarıldı. Şahıs ardından şortunu giydi.