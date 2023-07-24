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Kadın Astsubaylar Depremzedelere Moral Veriyor

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, jandarmanın kadın astsubayları depremzede vatandaşları ziyaret ederek moral verdi. Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Kadın astsubaylar, Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde kurulan konteyner kentlerde yaşayan başta yaşlı, kadın ve çocuklara sosyal destek oldu. Jandarma personeli, konteyner kentlerde çocukların afetin yıkıcı gündeminden uzaklaşıp moral ve motivasyonlarının artması için yaşam destek çalışmalarında da bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, jandarmanın kadın astsubayları depremzede vatandaşları ziyaret ederek moral verdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Kadın astsubaylar, Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde kurulan konteyner kentlerde yaşayan başta yaşlı, kadın ve çocuklara sosyal destek oldu.???????

Jandarma personeli, konteyner kentlerde çocukların afetin yıkıcı gündeminden uzaklaşıp moral ve motivasyonlarının artması için yaşam destek çalışmalarında da bulundu.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Yaşam

Kahramanmaraş Yeşilyurt Jandarma Malatya Yaşam Haberler

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