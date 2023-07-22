Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün için kazanın meydana geldiği yerde anma etkinliği düzenlendi. Caddebostan'da buluşan bisikletliler, kazaya dikkat çekmek için bisiklet sürdü ve pankartlar taşıdı. Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir, trafikte farkındalık istediklerini belirtti.

Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün için kazanın meydana geldiği yerde anma etkinliği düzenlendi.

Caddebostan'da buluşan çok sayıda bisikletli, kazaya dikkat çekmek için taşıdıkları çeşitli pankartlarla, düdük çalıp Bağdat Caddesi güzergahında bisiklet sürdü.

Grubun bisiklet sürüşü sırasında polis ekipleri de caddede önlem aldı.

Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir, sürüşün ardından yaptığı açıklamada, yıllardır Bağdat Caddesinin de olduğu bölgede trafikte yarış yapıldığını ve bu kazalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İstanbul'daki trafik sebebiyle sabah erken saatlerde Caddebostan'da bir araya geldiklerini söyleyen Bilir, "Her grup kendi antrenman programına göre güzergahına gidiyor ve dönüşte tekrar burada buluşuyor. Kaza günü de yaklaşık 100 kişilik bir bisikletli grubu vardı. Eğer o grup bir dakika sonra çıkmış olsaydı çok daha büyük katliam olabilirdi." diye konuştu.

Bisikletliler olarak öncelikle trafikte farkındalık istediklerini ifade eden Bilir, şunları söyledi:

"Trafikte biz de varız. Yol sadece araç kullanıcılarına ait değil. Zaten bu karayolları trafik kanunlarında belirtilmiş. Otoyollar dışında yolun sağ tarafını bisikletçiler kullanabilir. Biz antrenmanlarımızı bu yollarda yapıyoruz. Dolayısıyla güvenli bir şekilde yapmak istiyoruz. Bugün aralarında dünya bisiklet yarışmalarına katılan profesyonellerin de olduğu bine yakın sporcu katıldı etkinliğimize. Biz bundan sonra bisiklet sporcularımız ölmesin diye böyle bir sürüş gerçekleştirdik."

"İstanbul'da rahat bir şekilde bisiklete binmek istiyoruz"

Bisiklet sürücüsü Barış Okuducu da Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği günden bu yana olaya dikkat çekmek için çeşitli eylem ve gösterilerde bulunduklarını ifade ederek, "Trafik terörünün durdurulmasını, trafikteki bisikletlilerin fark edilmesini ve İstanbul'da rahat bir şekilde bisiklete binmek istiyoruz." diye konuştu.

Güzelgün'ün ölümüne yol açan şüphelinin hala kaçak durumda olduğunu aktaran Okuducu, şahsın adalet karşısına çıkarılarak en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti.

Bisiklet sürücüsü Sinem Sayar, güvenli ulaşım hakkı için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Biz bu hat üzerinde sürekli antrenman yapıyoruz. Sağ şeridin motorlu taşıtlarla birlikte bisikletliler için de paylaşımlı yol olmasını talep ediyoruz. Trafikte görünür olmak ve aslında trafiğin bir parçası olduğumuzun herkesin anlamasını sağlayacak farkındalık çalışmaları yapılmasını istiyoruz." dedi.