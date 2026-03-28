Kaçak Yollarla Bakılan 33 Şeker Planörü Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Rehabilitasyon Sürecine Alındı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından, kaçak yollarla bakıldığı belirlenerek el konulan 33 şeker planörü, tedavileri için Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Parkın veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen, 'uçan sincap' olarak da bilinen hayvanlar için rehabilitasyon süreci başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından el konulan hayvanlar için yediemin görevi de üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kaçak yollarla bakıldığı belirlenen 33 şeker planörüne ev sahipliği yapıyor. Bayram öncesi parka getirilen şeker planörlerinin muayenelerinin tamamlandığını belirten Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, "Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kaçak yollarla bakıldığı tespit edilen 33 şeker planörü parkımıza getirildi. Gerekli sağlık muayeneleri ve parazit kontrolleri yapıldı. Rehabilitasyon sürecine geçildi. Onların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

KARANLIK ORTAM VE ÖZEL BESLENME PROGRAMI

Kliniğe getirilen hayvanların durumunu anlatan Demir, "Koloni içerisinde gebe, engelli, hasta, sağlıklı ve yavru bireyler bulunuyor. Bu nedenle her biri için ayrı ayrı sağlık değerlendirmeleri yapıyoruz" dedi.

Şeker planörlerinin doğal yaşam koşullarına uygun şekilde bakım gördüğünü söyleyen Demir, "Şeker planörleri Endonezya menşeli keseli hayvanlar. Günün belli saatlerinde karanlık ortamda kalmaları gerekiyor. Bu nedenle yaşam alanlarını buna uygun şekilde düzenledik. Ayrıca onlar için uygun hazırlanan özel bir beslenme programı uyguluyoruz" diye konuştu.

Şeker planörlerinin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Demir, rehabilitasyon sürecinin ardından hayvanların uygun koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı