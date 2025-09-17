Joy Pizza'dan 'Tağşiş' iddialarına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde Joy Pizza'nın da yer aldığı iddiaları sonrası şirketten açıklama geldi. Joy Pizza'nın kurucusu Bülent Yıldırım, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"NE SUCUK NE DE UN ÜRETİCİSİYİZ"

Yıldırım, "Biz 15 yılı aşkın süredir donuk unlu mamuller üreten bir firmayız. 300'den fazla çalışanımızla birçok kuruma ve kuruluşa hizmet veriyoruz. Ancak firmamızla ilgisi olmayan haberleri büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Ne sucuk ne de un üreticisiyiz. Ürünlerimizde kullandığımız sosis ve sucukları sektörün güvenilir tedarikçilerinden temin ediyoruz" dedi.

"DANA SUCUK KULLANILMIYOR"

Üretim politikalarına da değinen Yıldırım, "Üretimlerimizde yüzde 90 oranında piliç sucuk kullanıyoruz. Market raflarında da yalnızca yüzde 100 piliç sucuk tercih ediyoruz. Dana salam, sucuk veya sosis ürünlerimizde kesinlikle yer almıyor. Bu nedenle tağşiş iddiaları tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAKLAR

Yıldırım, özel istek doğrultusunda yalnızca tedarikçi firmalardan dana ürünlerinin alınabildiğini, ancak bunun Joy Pizza üretimiyle ilgisinin olmadığını vurguladı. Tedarikçi kaynaklı 0.01 oranındaki bulaş ihtimalinin söz konusu olabileceğini belirten Yıldırım, "Kamuoyuna yapılan yanlış yansıtmaların karşısında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz" dedi.