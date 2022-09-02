Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japon balığını azgın timsahların arasına attılar! Sonrasında olanlar inanılmaz

Yaşam Haberleri

Bir deney kapsamında Japon balığını, azgın timsahların arasına attılar. Herkes timsahların balığı saniyeler içerisinde yutmasını beklerken, balıktan korkan timsahların kaçıştığı anlar hayli dikkat çekti.

Doğanın güçlü hayvanları arasında yer alan timsahların, genellikle önüne gelen her şeyi parçaladıkları biliniyor.

DENEY YAPTILAR

Hırçınlıklarıyla bilinen timsahlar üzerinden gerçekleştirilen bir deney ise hayli ilgi gördü. Timsahların nasıl davranacaklarını test etmek için aralarına bir Japon balığı atıldı.

KIPIR KIPIR KAÇIŞTILAR

Herkes timsahların, balığı tek lokmada yutmasını beklediği sırada yaşananlar ise şaşkınlık yarattı. Timsahlar balıktan kaçarak suya atladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title