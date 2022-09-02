Japon balığını azgın timsahların arasına attılar! Sonrasında olanlar inanılmaz

Bir deney kapsamında Japon balığını, azgın timsahların arasına attılar. Herkes timsahların balığı saniyeler içerisinde yutmasını beklerken, balıktan korkan timsahların kaçıştığı anlar hayli dikkat çekti.

Doğanın güçlü hayvanları arasında yer alan timsahların, genellikle önüne gelen her şeyi parçaladıkları biliniyor.

DENEY YAPTILAR

Hırçınlıklarıyla bilinen timsahlar üzerinden gerçekleştirilen bir deney ise hayli ilgi gördü. Timsahların nasıl davranacaklarını test etmek için aralarına bir Japon balığı atıldı.

KIPIR KIPIR KAÇIŞTILAR

Herkes timsahların, balığı tek lokmada yutmasını beklediği sırada yaşananlar ise şaşkınlık yarattı. Timsahlar balıktan kaçarak suya atladı.