İztuzu Plajı'nda Caretta Caretta Yuvalama Sayısı 100'e Ulaştı

İztuzu Plajı'nda Caretta Caretta Yuvalama Sayısı 100'e Ulaştı
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak 100'e ulaştı. Carettaların yumurtlama dönemi için DEKAMER tarafından alınan önlemlerle, sağlıklı bir üreme süreci destekleniyor.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 100'e ulaştı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için DEKAMER tarafından çeşitli önlemler alınıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 100'e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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