İZSU, depremzedelere su desteği için Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki içme suyu hizmetini sağlamak için Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir aydır bölgede temiz su ihtiyacını karşılamak için görev yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için bölgedeki çalışmalara desteğini sürdürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede içme suyu hizmetinin yeniden sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için bir aydır Hatay'da görev yapıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaralarını sarmak için bölgedeki çalışmalar sürüyor. 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olan depremde, şehirlerin içme suyu altyapısı da kullanılmaz hale geldi. İZSU Genel Müdürlüğü, depremzedelerin temiz su ihtiyacını karşılamak ve içme suyu hizmetlerinin tekrar başlatılması amacıyla Hatay Kırıkhan'a teknik ekip gönderdi.

Bir su arıza bakım ustası, 2 su arıza bakım işçisi, 1 şoför ve 1 operatör olmak üzere toplam 5 personel ile 1 hidrolik ekipmanlı bakım aracı ve 1 iş makinası bir aydır bölgede görev yapıyor. Bu sürede 122 adreste sorunlara müdahale eden İZSU ekibi, bölgede temiz su ihtiyacını karşılamak için canla başla çalışıyor.